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الآسايش تضبط العشرات من رؤوس الاغنام المهربة لإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-27T16:38:05+0000
الآسايش تضبط العشرات من رؤوس الاغنام المهربة لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاسايش في منطقة "شهرزور" يوم الجمعة عن ضبطها العشرات من رؤوس الاغنام المهربة من ايران الى اقليم كوردستان.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه ضمن حملة اطلقتها قواتها في وقت متأخر من ليلة امس وبمساعدة معاونية آسايش منطقة (خرمال)، ومعاونية آسايش (سيد صادق) ضبطت عجلتي حمل نوع (اتيكو) محملتين بـ125 من رؤوس الاغنام.

واوضح البيان ان تلك الحيوانات تم جلبها الى الاقليم من الاراضي الايرانية، مشيرا الى فتح ملف تحقيقي حول عملية التهريب.

وكان عضو برلمان اقليم كوردستان علي حمه صالح قد حذر قبل ايام من عملية تهريب المواشي، والحيونات الداجنة الى الاقليم من البلدان المجاورة، مشيرا الى ان تلك العملية تؤثر على الاوضاع الاقتصادية في كوردستان.

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