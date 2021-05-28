الأسايش تزيل عشرات القنابل في الرقة

شفق نيوز/ أعلنت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا "الأسايش"، يوم الجمعة، عن إزالة 110 قنابل محلية الصنع في مدينة الرقة.

وقالت الأسايش يوم الجمعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ بأن " فرق هندسة الألغام التابعة لها توجهت (يوم أمس الخميس) إلى الموقع بعد ورود بلاغ من السكان حول وجود أجسام غريبة في حي البدو بمدينة الرقة".

وذكرت الأسايش بأنها " أزالت مئة وعشرة قنابل محلية الصنع من نوع فتيل وهي تحتوي على مواد شديدة الانفجار من نوع “TNT” ، دون وقوع أي أضرار ماديَّة أو بشريَّة تُذكر" .

وأكدت الأسايش بأن تلك القنابل هي من مخلفات تنظيم داعش .

وازالت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش" يوم الأربعاء الماضي، صاروخاً من مخلفات الحرب من حي سيف الدولة في مدينة الرقة.