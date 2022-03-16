الأسايش تحبط عملية نهب "قبر أثري" في دربندخان

شفق نيوز/ أحبطت قوات الأسايش، يوم الأربعاء، عملية نهب آثار من قبل مهربين في اطراف قضاء دربندخان التابع لمحافظة السليمانية.

وقال مصدر في اسايش دربندخان لوكالة شفق نيوز، إن "4 من مهربي الاثار حاولوا نبش قبر أثري في قرية (زاله ناو) على ضفاف نهر سيروان التابعة لقضاء دربندخان وهاجمتهم قوات الاسايش بعد متابعة و ملاحقة طيلة الفترات الماضية".

واكد المصدر ان "قوات الاسايش تمكنت من اعتقال اثنين من المهربين واحباط عملية نهب الاثار التي حاول المهربون سرقتها من القبر الاثري"، مبينا ان "الاثنين الاخرين قفزا في النهر هرباً من الاسايش ولا زال مصيرهم مجهولا وسط ترجيحات بقتلهم جراء الاطلاقات النارية التي اطلقتها قوات الأسايش".