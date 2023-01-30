الأزمة المالية تعطل عمل مديرية صحة إدارة گرميان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة إدارة كرميان في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، أن الأزمة المالية أدت إلى شلل عملها وتقديم الخدمات الطبية، من دون أي حلول لوزارة الصحة في الإقليم.

وقال مدير الصحة سيروان محمد، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "نقص السيولة المالية تسبب في تراجع تقديم الخدمات الصحية، وقد خاطبنا وزارة الصحة في حكومة كوردستان لإيجاد حل لهذه المشكلة الا ان الوزارة قالت لنا أن هذا مرتبط بمنطقتكم وحاولوا حلها بأنفسكم".

وأضاف "اقترحنا تمويل المديرية من إيرادات منفذ برويزخان الحدودي وهذا الأمر الذي سيحل مشاكل الأدوية والمعدات الطبية".

وبين انه "بسبب نقص الوقود في المديرية توقفت سيارات الإسعاف لدينا عن العمل باستثناء الخدمات الطارئة".

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية صحة إدارة منطقة "گرميان" المستقلة في إقليم كوردستان العراق، أن بعض الأقسام الصحية في مستشفياتها ستتوقف عن العمل بسبب نقص الأدوية.