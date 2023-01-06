الأرمن يحتفلون بعيد "قيامة المسيح" في دهوك بعد تراجع أعدادهم في العراق للنصف (صور)

شفق نيوز / احتفل المسيحيون الارمن الارثوذوكس في محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان، صباح الجمعة، بعيد "قيامة المسيح" وذلك من خلال إقامة القدادس في كنيسة الأرمن الارثوذوكس، في مركز المدينة بمشاركة المئات من أبناء الطائفة الأرمنية .

وقال رئيس اللجنة الإدارية لكنيسة الأرمن في دهوك، يروانت أمينيان، لوكالة شفق نيوز، إن "المسيحيين والأرمن في بغداد وبقية المحافظات العراقية يعيشون في أوضاع صعبة، مما دفع الكثير منهم بالنزوح الى إقليم كوردستان، وخاصة محافظة دهوك".

وعن عدد الأرمن في العراق، قال امينيان إن "أعداد الأرمن في العراق أكثر من 22 ألفاً، ولكن بسبب الاوضاع الامنية التي مرت بها العراق بدأ مسيحيو الأرمن بالهجرة الى خارج البلاد والان عددهم حوالى 10 الاف".