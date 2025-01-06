الأرمن يحتفلون بعيد الميلاد في دهوك.. تحديات وأمنيات (صور)

شفق نيوز/ احتفل المئات من أبناء الطائفة الأرمنية، يوم الاثنين، بعيد ميلاد السيد المسيح في كنيسة للأرمن الأرثوذكس بمحافظة دهوك، حيث قاموا بأداء الطقوس الدينية ورفعوا الأدعية وتغنوا بالتراتيل الروحانية.

وقال رئيس طائفة الأرمن الأرثوذكس في دهوك، يروان أمينيان لوكالة شفق نيوز، إن الأرمن يحتفلون بعيد ميلاد السيد المسيح في السادس من كانون الثاني/يناير من كل عام وفقاً للتقويم الكنسي الخاص بالكنيسة الرسولية الأرمنية.

وأضاف أمينيان، أن هذا الاحتفال يشهد حضور المئات من أبناء الطائفة الذين يتوافدون إلى الكنائس لتأدية الطقوس الدينية الخاصة بهذه المناسبة المقدسة.

وأشار أمينيان إلى أن أوضاع الأرمن في العراق شهدت تدهوراً ملحوظاً منذ عام 2003 مما أدى إلى انخفاض أعدادهم بشكل كبير.

وأوضح، أن عدد الأرمن الذين كانوا يقطنون العراق كان يتجاوز 20 ألف شخص في السابق، لكن انخفض العدد الآن إلى أقل من 10 آلاف.

وأكد، أن مدناً مثل الموصل وبغداد والبصرة وكركوك باتت تشهد وجوداً محدوداً للأرمن، حيث لا يتجاوز عددهم في الموصل أربعة إلى خمسة أشخاص فقط.

وأشاد أمينيان بإقليم كوردستان الذي أصبح ملاذاً آمناً للأرمن وغيرهم من الأقليات حيث تجمعت الغالبية العظمى منهم في الإقليم وخاصة في محافظة دهوك التي تعد مركزاً حيوياً للطائفة.

من جانبها، عبرت السيدة مانيا وهي نازحة أرمنية من محافظة الموصل، عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال رغم الظروف الصعبة التي عاشتها.

وقالت لوكالة شفق نيوز: "اتمنى أن يعود جميع النازحين والمهجرين إلى مناطقهم وأن يعم الأمن والسلام في العراق".

وأعربت عن قلقها حيال التحديات التي تواجه الأقليات في العراق، مشيرة الى استمرار التهديدات التي تشكلها المجاميع المسلحة والتي تعيق تحقيق الاستقرار.