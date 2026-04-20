الأرصاد الجوية: أمطار تتركز في أربيل وغيوم تحيط بالسليمانية ودهوك

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، عن تطورات الحالة الجوية في مناطق الإقليم، مشيرة إلى تركز تأثير موجة الأمطار الحالية ضمن حدود محافظة أربيل والمناطق الجبلية التابعة لها.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تأثير موجة الأمطار يتركز حالياً بشكل مباشر على محافظة أربيل والمناطق الجبلية، حيث تشهد تلك المناطق هطول زخات مطرية مصحوبة ببرق ورعد".

وأضاف البيان، أن "الأجواء في محافظات السليمانية وحلبجة ودهوك تشهد حالياً توقفاً مؤقتاً لهطول الأمطار، حيث تظهر السماء غائمة جزئياً في تلك المناطق".

وعن توقعات الساعات القادمة، أوضحت الأرصاد الجوية أن "تأثير هذه الموجة سيستمر حتى وقت متأخر من الليل، مع وجود احتمالية لتجدد نشاط السحب الماطرة مرة أخرى فوق مناطق متفرقة".

أما بخصوص مراكز المدن الأخرى، فأشار البيان إلى أن محافظة دهوك سيكون الطقس فيها غائماً جزئياً.

وبشأن محافظة السليمانية، توقعت الأرصاد الجوية، أن يستقر الطقس عند أجواء غائمة جزئياً خلال الفترة الحالية.