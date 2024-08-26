الأردن يشيد بتقدم إقليم كوردستان ويدعو لتوسيع التعاون

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الاثنين، وزير الزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية خالد الحنيفات والوفد المرافق له.

وقال مقر بارزاني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزير الزراعة الأردني نقل خلال اللقاء تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله إلى الرئيس بارزاني، وأعرب عن أن الأردن ملكا وشعبا وحكومة يعتبرون أنفسهم أصدقاء لشعب كوردستان.

وأشاد وزير الزراعة الأردني بالانتعاش والتقدم الذي شهده إقليم كوردستان خلال فترة قصيرة رغم الأزمة والعديد من المشاكل والعقبات ودعا إلى توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة الزراعة وإعادة الإعمار.

وفي اللقاء وصف بارزاني العاهل الأردني الملك عبد الله بالصديق والأخ المقرب، وأشار إلى العلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية، مؤكدا على استمرار وتعزيز هذه العلاقات.

كما جرى بحث الأوضاع السياسية والتحديات التي تواجه الاستقرار في المنطقة والعراق.