الأردن: نيجيرفان بارزاني زعامة إقليمية مهمة وتوترات المنطقة تصدرت اللقاء مع الملك عبد الله

شفق نيوز/ أكد المتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، يوم الأحد، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يُعد زعامة إقليمية مهمة ومؤثرة.

وقال المبيضين، لوكالة شفق نيوز، إن "مباحثات بارزاني مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تكتسب أهمية خاصة، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة التي من الطبيعي أن تكون قد فرضت نفسها على أجندة اللقاء".

وأضاف أن "العلاقات بين الأردن والعراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، تشهد تطوراً ملحوظاً وتعكس رؤى مشتركة واسعة في العديد من الملفات، ما يعزز أفق التعاون المستقبلي بين الجانبين".

هذا والتقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من اليوم الأحد، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في العاصمة الأردنية عمّان.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين المملكة الأردنية الهاشمية مع العراق وإقليم كوردستان، وتوسيع مجالات التعاون في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكانت رئاسة الإقليم قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم، أنه "خلال الزيارة، سيجتمع الرئيس نيجيرفان بارزاني مع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين العراق وإقليم كوردستان والأردن".