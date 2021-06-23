الأردن تكشف فحوى لقاء الملك عبد الله ورئيس إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاربعاء، استعداد الاقليم لتطوير آفاق التعاون في المجالات كافة مع الاردن.

وذكرت وكالة بترا الاردنية، ان ملك الاردن عبد الله الثاني، استقبل اليوم في قصر الحسينية بالعاصمة الاردنية عمان، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وبحثا معاً العلاقات الثنائية، وأكدا حرصهما على تعزيزها في مختلف المجالات.

وأشارت الى ان اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة العراقية وفي المنطقة، حيث "جدد ملك الاردن التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب العراق الشقيق وشعبه العزيز".

وشدد عبد الله الثاني على "ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

كما جرى بحث تداعيات جائحة كورونا، خصوصا الاقتصادية منها.

من جهته، عبر رئيس إقليم كوردستان عن تقديره لدور الأردن في دعمه المستمر لإقليم كوردستان، مشيرا الى العلاقات الثنائية التاريخية المتينة.

وأعرب بارزاني عن استعداد الإقليم لتطوير وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.