الأردن تعلن استعدادها لتقديم تسهيلات بتأشيرات الدخول لمواطني كوردستان

شفق نيوز/ أشاد شيخ جعفر شيخ مصطفى نائب رئيس اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بالمساعدات المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية لإقليم كوردستان.

وذكر بيان لنائب رئيس الإقليم، أن شيخ جعفر التقى فؤاد المجالي القنصل العام الاردني في اقليم كوردستان، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات العراق واقليم كوردستان، مع الأردن والتعاون والتنسيق في مجالات الصحة والتجارة والاقتصاد والسياحة بين الاقليم والمملكة.

ووفقا للبيان؛ أن نائب رئيس اقليم كوردستان، هنأ القنصل العام الاردني بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة متمنيا له التوفيق، فيما سلط الضوء على علاقات الصداقة التاريخية بين الاقليم والاردن، معربا عن امله في أن تتعزز العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين على جميع الاصعدة، مشيدا بدور الاردن ودعمه للاقليم في المجال الصحي والمساعدات الانسانية التي قدمها للاقليم.

من جانبه؛ ابدى القنصل العام الاردني استعداد بلاده لتعزيز وتنمية العلاقات مع العراق واقليم كوردستان في مختلف المجالات وخاصة القطاع الصحي، وتقديم التسهيلات في منح التأشيرات لمن يريدون السفر إلى الأردن لتلقي العلاج.