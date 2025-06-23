الأدنى منذ 25 عاماً.. تراجع خطير في خزين مياه سد دوكان

شفق نيوز/ كشف مدير سد دوكان، كوجر جمال، يوم الاثنين، عن انخفاض حاد في خزين المياه داخل السد، مؤكداً أن النسبة الحالية لا تتجاوز 24% من طاقته الاستيعابية، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من عقدين.

وقال جمال، لوكالة شفق نيوز، إن "كمية المياه في سد دوكان انخفضت بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، بسبب قلة الأمطار من جهة، وبسبب إنشاء عدد من السدود في الدول المجاورة على مجاري نهر الزاب الصغير الذي يغذي بحيرة السد من جهة أخرى"، مبيناً أن "هذا الانخفاض ألحق أضراراً مباشرة بالقطاع الزراعي في المنطقة".

وأوضح أن "نسبة خزين المياه الفعلية في السد حالياً تبلغ نحو 1.6 مليار متر مكعب، ما يعادل فقط 24% من السعة الكاملة للسد، وهو أدنى معدل يسجله السد خلال السنوات الـ20 إلى 25 الماضية".

وأضاف جمال، أن "السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى التغيرات المناخية وضعف الهطولات المطرية خلال موسم الشتاء الماضي، حيث لم تتجاوز كمية الأمطار المسجلة 220 ملم فقط، في حين أن المعدل السنوي المعتاد في المنطقة يبلغ نحو 600 ملم".

وأشار إلى أن "السبب الثاني هو بناء عدة سدود على نهر الزاب الصغير في دول الجوار على الأنهار التي تصب في بحيرة دوكان، ما أدى إلى انخفاض الوارد المائي إليها".

ويأتي هذا التراجع المقلق في خزين سد دوكان في وقت تعتمد فيه مناطق واسعة من كوردستان على مياهه لري الأراضي الزراعية وتوفير المياه الصالحة للشرب، ما يهدد بمضاعفة أزمة المياه في الإقليم ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة على المستويين المحلي والإقليمي لضمان حصص مائية عادلة.