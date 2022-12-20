الإدعاء العام في إقليم كوردستان يصدر توجيهاً لوسائل الإعلام بشأن الحوادث الجنائية

شفق نيوز/ وجه المدعي العام في إقليم كوردستان، كتابا إلى وزارة الثقافة والشباب يطلب فيه إخطار جميع وسائل الإعلام أن تراعي القوانين والأنظمة المعمول بها في إقليم كوردستان عند تغطية أي حادث.

ويعزو المدعي العام طلبه هذا بالاشارة إلى حوادث معينة مثل القتل حيث يقول: بينما تقوم المحاكم والجهات ذات العلاقة بجمع المعلومات والتحقيق في الحوادث، وخاصة جرائم القتل، تقوم العديد من القنوات الإعلامية بتغطية الأحداث دون مراعاة أخلاقيات العمل الإعلامي وتتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في إقليم كوردستان، كما تنشر معلومات خاطئة لا أساس لها من الصحة، وتقدم تفسيرات غير قانونية وغير صحيحة للأحداث وتجري مقابلات مع أقارب وذوي القتيل.

وبحسب المدعي العام في إقليم كوردستان، فإن هذه التصرفات الإعلامية ليست "جريمة" فحسب، بل ان لها تأثير سلبي على الرأي العام وتتسبب في فقدان الثقة في محاكم ومؤسسات حكومة إقليم كوردستان.