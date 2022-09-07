الإدارة الأمريكية تؤكد التزامها بدعم اقليم كوردستان وحل خلاف تصدير النفط مع بغداد

شفق نيوز/ أكدت الإدارة الأمريكية، يوم الأربعاء، التزامها بدعم إقليم كوردستان وتكثيف الجهود لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية، وخاصة الخلاف حول النفط والغاز.

وذكر بيان لرئاسة مجلس وزراء الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الوزراء مسرور بارزاني استقبل اليوم، في مكتبه بأربيل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، وتم خلال اللقاء تناول تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان وآخر التطورات في الوضع السياسي العراقي.

وأكدت ليف التزام بلادها بمواصلة دعم إقليم كوردستان والبيشمركة، وضرورة تكثيف الجهود لحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وخاصة الخلافات حول قضية النفط والغاز التي تحتاج إلى حل من خلال الحوار والمفاوضات، حيث ان عدم حلها سينعكس سلبا على أمن العراق واستقراره.

بدوره قدم بارزاني خلال اللقاء ملخصا للإصلاحات في الكابينة الحكومية التاسعة من حيث تنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات وبناء بنية تحتية قوية

وحول العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وأكد بارزاني على أن شعب كوردستان ضحى بالكثير من أجل حقوقه، لذا فهو غير مستعد للتخلي عن حقوقه الدستورية تحت أي ضغط، مشيرا الى على رغبة إقليم كوردستان في حل المشاكل بالعودة الى الدستور.

من جانب آخر، استقبل بارزاني وفداً عسكرياً بريطانياً برئاسة كبير المستشارين العسكريين البريطانيين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المشير سامي سامبسون.

وذكر بيان لمجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، انه جرى خلال اللقاء تباحث الأوضاع في العراق وتطور العلاقات بين اقليم كوردستان والمملكة المتحدة.

وفي محور آخر للاجتماع حضره القنصل العام البريطاني ديفيد هانت في اقليم كوردستان، تم بحث إصلاحات وزارة البيشمركة ومواجهة تهديدات الجماعات الإرهابية واهمية تنفيذ اتفاقية سنجار.