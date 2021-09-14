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الإدارة المحلية للسليمانية تطلق ٢٧٥ مشروعاً خدمياً في عموم المحافظة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-14T10:19:37+0000
الإدارة المحلية للسليمانية تطلق ٢٧٥ مشروعاً خدمياً في عموم المحافظة

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، الموافقة والبدء بتنفيذ ٢٧٥ مشروعاً في عموم المحافظة.

وقال عضو المجلس كاسرو معروف، لوكالة شفق نيوز "المشاريع تهدف إلى إحياء المناطق التي تحتاج إلى خدمات بلدية في محافظة السليمانية وإدارتيّ گرميان ورابرين، وقد تمت المصادقة على تنفيذ ٢٧٥ مشروعاً خدمياً ستسهم بحل مشاكل آلاف من المواطنين".

واضاف ان "ميزانية هذه المشاريع ستكون ضمن ميزانية تنمية المحافظات"، مشيرا الى "تخصيص ٥٠٠ مليار دينار من الحكومة الاتحادية لمحافظات اقليم كوردستان ضمن ميزانية تنمية الأقاليم لعام ٢٠٢١ لجميع محافظات الاقليم".

وأشار معروف الى ان "تلك المشاريع ستشمل القطاعات الخدمية كافة ولجميع الاقضية والنواحي وحتى القرى التابعة لمحافظة السليمانية وإدارتي كرميان ورابرين".

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