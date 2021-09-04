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الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تعدل مواليد المطلوبين لـ"التجنيد الإلزامي"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-04T12:13:14+0000
الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تعدل مواليد المطلوبين لـ"التجنيد الإلزامي"

شفق نيوز/ قررت الإدارة الذاتية، اليوم السبت، اعفاء من هم دون مواليد 1998 من الالتحاق بواجب الدفاع الذاتي (التجنيد الإلزامي) بعدما كانت سابقا تشمل من هم من مواليد 1990 لغاية مواليد 2003.

وأصدر مكتب الدفاع في شمال شرق سوريا القرار رقم (3)، القاضي بإعفاء المواليد من 1990 إلى 1997 من أداء واجب الدفاع الذاتي اعتباراً من تاريخ اليوم.

ونوه المكتب في قراره، أن "المواليد المطلوبة لخدمة الدافع الذاتي مَن أتمَّ الثامنة عشرة لغاية مواليد 1998"

ولا يشمل هذا القرار "مَن هم على رأس عملهم والفارين من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي والانضباط العسكري"، بحسب مكتب الدفاع.

ومنذ العام 2014 بدأت الإدارة الذاتية بفرض واجب الدفاع الذاتي (الخدمة العسكرية الإلزامية) على الشباب في مناطقها بشكل تدريجي ومع توسع مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا.

ويلقى القانون رفضا شعبيا إلى جانب مطالبة أحزاب وأطر سياسية أبرزها المجلس الوطني الكردي بإلغاء "التجنيد الإلزامي" لما له تأثير على دفع الشباب للهجرة ومنع اخرين من العودة إلى المنطقة خاصة ممن لجئوا إلى دول الجوار.

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