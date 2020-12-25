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الإدارة الذاتية.. 4 وفيات و700 إصابة بكورونا في قطاع الصحة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-25T16:50:23+0000
الإدارة الذاتية.. 4 وفيات و700 إصابة بكورونا في قطاع الصحة

شفق نيوز/ أصيب 700 شخص من العاملين بالقطاع الصحي على الأقل وتوفي 4 آخرون نتيجة فيروس كورونا خلال عملهم للاستجابة للجائحة في مناطق الإدارة الذاتية ذات الأكثرية الكوردية بشمال شرقي سوريا، وفق منظمة الهلال الأحمر الكوردي.

وقالت المنظمة في بيان ورد لشفق نيوز، إن من بين الوفيات أشخاص عاملون بالهيئة الصحية التابعة للإدارة الذاتية وبالهلال الأحمر ومن القطاع الصحي الخاص، في مدن القامشلي ودير الزور وكوباني بمحافظة حلب والطبقة بمحافظة الرقة.

وأضاف البيان، أن الاصابات بين الكوادر الطبية في بداية الجائحة بلغت نسبتها 17 بالمئة من العدد الكلي للإصابات، "وهو رقم عالي مقارنة بأعلى نسبة مقبولة عالميا ولكن بفضل إجراءات الوقاية والحماية التي تم فرضها، انخفضت النسبة اليوم بين الكوادر الطبية إلى 9 بالمئة وهو رقم مقبول وفي الحد الأدنى المقبول عالميا".

ولفت البيان إلى أن الهلال الأحمر الكوردي ضاعف عدد الكوادر الطبية العاملة لديه بنسبة وصلت لـ 35 في المئة، وذلك من خلال تفعيل فرق طوارئ والاستجابة لأخذ المسحات إضافة إلى فريق خاص بالعمليات والمتابعة، وفرق طبية تعمل في مشافي ومراكز خاصة بعلاج الكورونا.

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