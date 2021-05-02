الإدارة الذاتية.. 12 وفاة و148 إصابة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأحد، تسجيل 12 حالة وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة ورجلين وامرأة من قامشلي وأربعة رجال وامرأتين من الطبقة وامرأة من دير الزور".

وأكد مصطفى أنهم "سجلوا 148 إصابة جديدة بفايروس كوفيد 19في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 77 ذكورا و71 إناثا ، وإحدى عشرة حالة شفاء جديدة".

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة : 18 حالة في الحسكة - 14 حالة في قامشلي - 7حالات في ديرك - حالة واحدة في الدرباسية - 9 حالات في كوباني - 31حالة في الرقة، - 61 حالة في الطبقة - 5 حالات في منبج - حالة واحدة في الشهباء - حالة واحدة في مخيم الهول".

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 16111 حالة منها 605 حالات وفاة و1640 حالة شفاء.