الإدارة الذاتية: مستعدون لاستقبال لاجئي مخيم السوريين في لبنان

شفق نيوز/ أبدت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، يوم الاثنين، استعدادها لاستقبال اللاجئين السوريين من مخيم المنية في لبنان بعد إحراقه من قبل شبان لبنانيين.

وأضرم لبنانيون أمس الأحد، النار في مخيم المنية بلبنان والذي يضم 75 أسرة سورية، وذلك على خلفية خلاف بين شبان لبنانين وعمال سوريون تطور لإحراقهم المخيم.

وقالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية بيريفان خالد في تصريحات صحفية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنّ الحكومةَ السوريةَ والمعارضة، هما المسؤولانَ عمّا آلتْ إليه أحوال السوريِّين داخلَ وخارجَ البلاد.

وطالبتْ خالد، الدول الراعية للاجئين السوريينَ القيامَ بالتزاماتِهم الإنسانيةِ تجاهِ الفارِّين من الحرب، موضحة أنّ الوقتَ قد حان لإلقاءِ البنادقِ جانباً والالتفاتِ للحوارِ بينَ السوريّين الوطنيِّين.

وأعلن لجيش اللبناني في بيان "اعتقال ثمانية أشخاص في بلدة بحنين- المنية (شمال)، مواطنين لبنانيين وستة سوريين على خلفية اشكال فردي بين مجموعة شبان لبنانيين وعدد من العمال السوريين.

وأضاف البيان أن الخلاف "تطور إلى إطلاق نار في الهواء من قبل الشبان اللبنانيين الذين عمدوا أيضا لإحراق خيم النازحين السوريين"، بدون إعطاء تفاصيل حول سبب الخلاف.

وضجت وسائل التواصل الإجتماعي بصور المخيم بعد إحراقة حيث تضامن العديد من اللبنانين مع قاطني المخيم و أبدوا استعدادهم لإسكانهم في منازلهم.