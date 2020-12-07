الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تكشف حجم قدرتها التخزينية من القمح

شفق نيوز/ كشفت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، يوم الاثنين، عن قدرتها على تخزين أكثر من 900 ألف طن من محصول القمح الاستراتيجي وذلك بعد تأهيلها لصومعة جديدة.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، سليمان باردو في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، "إنهم عملوا على تجهيز صوامع "البوعاصي" في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة، حيث تصل طاقتها الاستيعابية إلى 100 ألف طن، مشيراً إلى "امتلاكهم صوامع إضافية يستطيعون فيها تخزين أكثر من 800 ألف طن للأعوام القادمة".

وأوضح باردو، أن "الإدارة الذاتية كانت فيها الكثير من الصوامع التي تستوعب نحو 800 ألف طن من القمح ولكن بعد سيطرة الجيش التركي على منطقتي رأس العين بمحافظة الحسكة وتل أبيض بمحافظة الرقة خرجت تلك الصوامع عن سيطرتهم كما تم الاستيلاء على المحصول الذي كان مخزناً بها".

وفي السياق، لفت باردو، إلى أن "هيئة الاقتصاد والزراعة اشترت من مزارعي مناطق نفوذها خلال الموسم الماضي، 609 آلاف طن من محصول القمح و117 ألف طن من الشراء، كما ولأول مرة تم شراء أكثر من 600 طن من مادة الحمص".

وجاء ذلك في تقرير نشرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على موقعها الرسمي، تحدثت فيه على المشاريع الاقتصادية والزراعية التي قدّمتها خلال عام 2020، والمشاريع التي ستعمل عليها في العام الفائت.

وتراجعت الزراعة في الحسكة خلال السنوات السابقة، بسبب ارتفاع أسعار المولدات وقلة الأيدي العاملة بالقطاع الزراعي، بعد هجرة الكثير من الشباب بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا أو هربا من "التجنيد الإجباري" الذي تفرضه "الإدارة الذاتية".

وتسيطر الإدارة الذاتية الكوردية وحكومة النظام السوري بشكل مشترك على محافظات الحسكة ودير الزور والرقة التي تعتبر أغنى مناطق سوريا بإنتاج القمح والشعير، وتعتبر الحسكة سلة سوريا الغذائية إذ أنها منطقة تتوفر فيها كافة مقومات زراعة ذلك المحصول.