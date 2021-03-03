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الإدارة الذاتية: زيارة الائتلاف السوري إلى أربيل تهدف لعرقلة المفاوضات الكوردية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-03T21:08:50+0000
الإدارة الذاتية: زيارة الائتلاف السوري إلى أربيل تهدف لعرقلة المفاوضات الكوردية

شفق نيوز/ قالت ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم كوردستان، الأربعاء، إن زيارة وفد الائتلاف إلى أربيل تأتي لوضع عراقيل حيال مجرى المفاوضات الكوردية في شمال شرق سوريا.

ووصل وفد من الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة برئاسة نصر الحريري أمس الثلاثاء إلى أربيل في زيارة رسمية تستمر لثلاثة أيام.

وأوضحت ممثلية الإدارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن زيارة "وفد من ما يسمى بالائتلاف برئاسة المدعو نصر الحريري إلى هولير (أربيل) تأتي في سياق الإضرار التام بالقضية الكوردية".

واعتبرت الإدارة إن الائتلاف يزور أربيل "لوضع عراقيل وعقبات حقيقية حيال مجرى المفاوضات الكوردية في روجآفا".

وأضاف البيان "الاحتلالات التركية المتتالية لمناطقنا مثل عفرين وسري كانيه وتل أبيض كانت بمشاركة مباشرة من الائتلاف ذاته، الذي يترأسه الحريري وثلة من المرتميين في أحضان تركيا".

واتهمت الإدارة الذاتية، الائتلاف بالسعي "بكل السبل للأقدام على ضرب المشروع الديمقراطي الذي قدمه الكورد ومكونات شمال وشرق سوريا ودافعوا عنه بقوة في وجه مخططات دولة الاحتلال التركية".

ورأت الإدارة الذاتية أن الزيارة “تحمل نوايا مشتركة مضرة بمصالح كورد روجافا ومكونات شمال وشرق سوريا.”

واعتبرت أن "اللقاء لا يتوافق مع الروح القومية والوطنية خاصة بعد تهجير وتشريد مئات الآلاف من شعبنا لمناطقهم جراء سياسات واتفاقات الائتلاف مع الدولة التركية".

وقالت الإدارة الذاتية إن "الائتلاف يضم بين صفوفه وجناحه العسكري المسمى بالجيش الوطني إرهابيين ومرتزقة من داعش وكذلك ممن ساهموا في الحرب مع تركيا ضد مناطق أخرى كليبيا وأذربيجان".

ورأت ممثلية الإدارة الذاتية أن الزيارة وطريقة الاستقبال من قبل أربيل بمثابة "موافقة ضمنية حول ما يفعله الائتلاف في روج افا، وذلك لا يخدم المصلحة الكوردية ولا مصلحة الشعب السوري".

وأشار بيان صادر عن مكتب الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء إلى أن الرئيس بارزاني أكد لدى اجتماعه بوفد الائتلاف السوري المعارض تأييده لبلوغ سوريا حلاً بحفظ الأمن والأمان والوئام بين شعوب سوريا وكل مكونات سوريا.

وأضاف البيان أن اجتماع الرئيس بارزاني ووفد الائتلاف السوري المعارض بحث الأوضاع في سوريا وأحدث المستجدات على صعيد سوريا والمنطقة، وأن رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، نصر الحريري، عبر عن شكره للرئيس بارزاني وإقليم كوردستان على التعاطف مع معاناة ومآسي ومشاكل السوريين واستقبال مئات آلاف من اللاجئين السوريين، كما عبر عن تقديره لمناسبات شهر آذار التي تشكل جزءاً هاماً من نضال شعب كوردستان.

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