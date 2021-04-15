الإدارة الذاتية: روسيا تحاول ابتزازنا من خلال انسحابات في ريف حلب

شفق نيوز/ اعتبر نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كورد، أن الانسحاب الجزئي الروسي الأخير من نقاط في الشهباء (شمال حلب) "ابتزاز وضغط" للحصول على تنازلات من الإدارة الذاتية.

وحذر جيا كورد في تصريحات، يوم الخميس، لوكالة "ANHA" المقربة من الإدارة الذاتية من أن "هذه الخطوات ستضعف الدور الروسي في المنطقة".

وقال جيا كورد إن "هناك احتمالان لهذا الانسحاب، الأول هو وجود اتفاق مع تركيا على تسليم بعض القرى لقوات المعارضة، والثاني هو أن روسيا ومسؤولها في المنطقة يسعون للحصول على تنازلات من الإدارة الذاتية في المنطقة والكورد".

ورأى أن روسيا "لا يمكن أن تغامر بانسحاب كامل من المنطقة، لأنها تعتبر انتشارها في المنطقة عقب الهجمات على سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) عقب انسحاب القوات الأمريكية انتصارا هاما لها".

وأضاف المسؤول البارز في الإدارة الذاتية أن "روسيا لا تفكر بالانسحاب بل بزيادة رقعة انتشارها، وبناء على ذلك لا نعتقد أن تقدم روسيا على انسحاب كامل من المنطقة".

وكانت القوات الروسية سحبت قواتها بشكل مفاجئ يوم أمس من عدة مناطق في ريف حلب الشمالي قبل أن تعود إليها مجددا.