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الإدارة الذاتية.. خمس وفيات و٢٤٨ إصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-14T11:12:16+0000
الإدارة الذاتية.. خمس وفيات و٢٤٨ إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ، يوم الأربعاء، تسجيل خمس حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حالات الوفاة هي لرجلين من الطبقة وامرأة من الحسكة وامرأة من قامشلي وأخرى من ديرك".

وأكد مصطفى أنهم "سجلوا ٢٤٨ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٤٧ ذكورا و ١٠١ أنثى".

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة في شمال وشرق سوريا : ٥٧ حالة في الحسكة - ١٣٠ حالة في قامشلي - ٣٦ حالة في ديرك - ٦ حالات في الدرباسية - ١٨ حالة في الرقة - حالة واحدة في مخيم الهول .

وأضاف مصطفى أنهم "سجلوا سبع عشرة حالة شفاء جديدة".

ويصبح عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٣٠٠٤ حالة منها ٤٣٧ حالة وفاة و ١٣٩٩ حالة شفاء.

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