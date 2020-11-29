الإدارة الذاتية توصد "سيمالكا" مع إقليم كورستان وتستثني ثلاث فئات

شفق نيوز/ يواصل معبر سيمالكا على الحدود السورية - العراقية في منطقة ديرك (المالكية) بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، إغلاق أبوابه أمام الزيارات والتجار وفتحه أمام فئات معينة ضمن ثلاثة أيام من كل أسبوع.

ويأتي إغلاق المعبر الذي يصل إلى محافظة دهوك بإقليم كوردستان، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الإدارة الذاتية الكوردية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال مصدر مسؤول في إدارة المعبر لوكالة شفق نيوز، إن المعبر يفتح أبوابه للدخول والخروج من وإلى شمال شرق سوريا وإقليم كوردستان العراق خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

وأضاف، أن الفئات المسموح بخروجها إلى كوردستان العراق هم العرائس وحاملو الإقامات الأوروبية والعراقية والمرضى الذين يملكون ثبوتيات صحية أو تقارير طبية مثل أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح أن التجار متوقفون عن مزاولة عملهم لأن إدارة المعبر من جانب كوردستان لم تسمح لهم بمواصلة حركتهم.

وأشار المصدر إلى أن الزيارات من الجانبين متوقفة أيضا لكن يُسمح لحاملي الإقامات الأوروبية بالدخول إلى شمال وشرق سوريا أما حاملو الإقامات العراقية فيُسمح بدخولهم للعلاج فقط.

ولفت إلى أن فريقاً طبياً يجري فحصاً لجميع الأشخاص الذين يدخلون عبر المعبر.

ويقع معبر سيمالكا الذي تسيطر عليه الإدارة الذاتية الكوردية في منطقة ديرك (المالكية) التي تقع ضمن المثلث الحدودي السوري- العراقي _التركي.