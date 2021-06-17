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الإدارة الذاتية تمنع بيع وتصدير بعض المحاصيل الزراعية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-17T15:10:28+0000
الإدارة الذاتية تمنع بيع وتصدير بعض المحاصيل الزراعية

شفق نيوز/ منعت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، اليوم الخميس، بيع وتصدير بعض المحاصيل الزراعية في مناطقها إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من قبل رئاسة المجلس التنفيذي.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "يمنع بيع وتصدير محاصيل ( القمح – الشعير -القطن – الذرة الصفراء – العدس) من قبل أي جهة كانت".

وأشار القرار إلى حصول المزارعين والتجار على "كتاب رسمي بالموافقة من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا".

وأوضح القرار أنه "أي مخالفة يعرّض صاحبها إلى المساءلة القانونية".

ويأتي هذا القرار وسط تدهور الوضع الزراعي في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا جراء نقص الأمطار ما تسبب بتراجع الإنتاج المحلي بنسبة 120% مقارنة بالعام الماضي.

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