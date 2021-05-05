الإدارة الذاتية تمدد الإغلاق الجزئي 10 أيام في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد يوم الأربعاء عن تمديد فترة حظر التجوال الجزئي لمدة عشرة أيام في كافة مناطقها بشمال وشرق سوريا.

ونشرت الإدارة الذاتية نص القرار الجديد على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، وجاء فيه أن الحظر الجزئي يبدأ من صباح الجمعة الموافق 7/5/2021 ولغاية يوم الأحد الموافق 16/5/2021.

ونوه القرار إلى إغلاق كافة المعابر الحدودية التابعة للإدارة الذاتية، واستثنى الحالات الإنسانية والطلاب والحركة التجارية.

ومنع القرار كافة التجمعات (أعراس – خيم العزاء – الاجتماعات – والصلاة في دور العبادة ) طيلة فترة الحظر.

واشر القرار إلى إغلاق كافة المدارس والجامعات والمعاهد ورياض الأطفال والمقاهي والكافتيريات والأسواق الشعبية واقتصار عمل المطاعم على الطلبات الخارجية.

كما طالب القرار المواطنين بالالتزام بقواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وأعلنت هيئة الصحة يوم الأربعاء عن تسجيل 7 وفيات و44 إصابة جديدة بكورونا في شمال شرقي سوريا.