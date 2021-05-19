الإدارة الذاتية تكشف عن أسعار شراء القمح والشعير لهذا العام

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء، عن تفاصيل أسعار شراء محصولي القمح والشعير في المناطق الخاضعة للادارة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه تم تحديد تسعيرة شراء محصول القمح بـ ١١٥٠ ليرة سورية للكيلوغرام الواحد والشعير بـ ٨٥٠ ليرة ، وذلك عقب اجتماع عقدته الإدارة الذاتية صباح اليوم.

هذا ولم تعلن الإدارة الذاتية بعد بشكل رسمي عن هذه الأسعار.

وتشير التوقعات إلى تراجع انتاج مادة القمح خلال الموسم الحالي نتيجة قلة تساقط الأمطار، إذ تعتمد غالبية المساحات المزروعة على مياه الأمطار.

وكانت الإدارة الذاتية قد خصصت مبلغ 370 مليار ليرة سورية لدعم مادة الخبز في الموازنة العامة للعام 2021.

وحددت الحكومة السورية سعر شراء الكيلو الواحد من القمح بـ900 ليرة سورية في وقت سابق وسط توقعات بتدني الإنتاج بسبب شح الأمطار.