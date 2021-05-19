سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإدارة الذاتية تكشف عن أسعار شراء القمح والشعير لهذا العام

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-19T10:50:48+0000
الإدارة الذاتية تكشف عن أسعار شراء القمح والشعير لهذا العام

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء، عن تفاصيل أسعار شراء محصولي القمح والشعير في المناطق الخاضعة للادارة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه تم تحديد تسعيرة شراء محصول القمح بـ ١١٥٠ ليرة سورية للكيلوغرام الواحد والشعير بـ ٨٥٠ ليرة ، وذلك عقب اجتماع عقدته الإدارة الذاتية صباح اليوم.

هذا ولم تعلن الإدارة الذاتية بعد بشكل رسمي عن هذه الأسعار.

وتشير التوقعات إلى تراجع انتاج مادة القمح خلال الموسم الحالي نتيجة قلة تساقط الأمطار، إذ تعتمد غالبية المساحات المزروعة على مياه الأمطار.

وكانت الإدارة الذاتية قد خصصت مبلغ 370 مليار ليرة سورية لدعم مادة الخبز في الموازنة العامة للعام 2021.

وحددت الحكومة السورية سعر شراء الكيلو الواحد من القمح بـ900 ليرة سورية  في وقت سابق وسط توقعات بتدني الإنتاج بسبب شح الأمطار.

related

انتحار طالبة في جامعة الفرات بالحسكة بعد طردها من قاعة الامتحانات

Date: 2021-01-12 14:48:07
انتحار طالبة في جامعة الفرات بالحسكة بعد طردها من قاعة الامتحانات

منظمات مدنية وحقوقية تدين "انتهاكات" تركية في سوريا وتوجه دعوة أممية

Date: 2020-12-10 14:11:24
منظمات مدنية وحقوقية تدين "انتهاكات" تركية في سوريا وتوجه دعوة أممية

قوة كوردية تسلم 3 أطفال من عائلات داعش إلى نيجيريا‎

Date: 2019-09-05 18:01:56
قوة كوردية تسلم 3 أطفال من عائلات داعش إلى نيجيريا‎

رغم ارتفاع الأسعار.. أسواق ديرك تشهد اقبالا كبيراً عشية رأس السنة

Date: 2020-12-31 12:08:42
رغم ارتفاع الأسعار.. أسواق ديرك تشهد اقبالا كبيراً عشية رأس السنة

هيئات ثقافية من شرقي سوريا وكوردستان تناقش "تحديات" تواجه الأطراف الكوردية

Date: 2020-12-02 19:03:46
هيئات ثقافية من شرقي سوريا وكوردستان تناقش "تحديات" تواجه الأطراف الكوردية

إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

Date: 2021-02-15 12:11:26
إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

ثلاث وفيات و101 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-03-29 09:38:35
ثلاث وفيات و101 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

سبع وفيات و٣٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-04-30 12:23:56
سبع وفيات و٣٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا