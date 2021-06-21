الإدارة الذاتية تقرر إغلاق معبرها الوحيد مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، الاثنين، إغلاق معبر سيمالكا (فيشخابور) الحدودي مع إقليم كوردستان اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وقالت إدارة عبر سيمالكا في بيان نشرته على فيسبوك، إنه سيتم اغلاق المعبر بشكل كامل امام جميع المسافرين القادمين و المغادرين وجميع المنظمات الانسانية والصحفيين رداً على "التصرفات والقرارات التعجيزية" من طرف إدارة معبر فيشخابور بإقليم كوردستان.

وفرضت إدارة معبر فيشخابور مؤخراً إجراءات جديدة للقادمين من سوريا إلى إقليم كوردستان العراق تضمنت إرسال معلومات عن المسافرين قبل الرد بالموافقة أو الرفض على دخولهم لأراضي الإقليم خلال 48 ساعة.

وقالت إدارة معبر سيمالكا أن مدة الرد على طلبات المسافرين من قبل إدارة معبر فيشخابور تتجاوز أربعة أيام وأن المسافرين يخضعون للتحقيق بعد دخولهم أراضي الإقليم.

وأوضح المعبر أنه "يتم رفض قبول الحالات الاسعافية التي كانت تدخل سابقا الى الاقليم ما لم يقوموا بتقديم فورما كاملة عن معلوماتهم الى فيشخابور".

ودعت إدارة معبر سيمالكا سلطات معبر فيشخابور بالتراجع عن هذه القرارات التي وصفتها بـ"التعسفية"، مطالبة المسؤولين في إقليم كوردستان بالتدخل "لوقف هذه التصرفات و القرارات التعجيزية والتي تعتبر قرارات غير إنسانية و غير مسؤولة"، على حد وصفها.

وأوضح المعبر أنه "يسمح لحاملي الاقامات الاوروبية بالخروج الى اقليم كوردستان يوم الاربعاء الموافق في 23/6/2021 و ذلك ليوم واحد فقط".

وكان مجلس أمن إقليم كوردستان قد عرض في وقت سابق الاثنين اعترافات لأحد قادة حزب العمل الكوردستاني كشف فيها مسؤولية الحزب عن اغتيال مسؤول أمني في الإقليم إضافة إلى قتل 5 من مقاتلي البيشمركة، مضيفاً بأن الأسلحة التي استخدمت ضد قوات الإقليم كان مصدرها الإدارة الذاتية في سوريا.