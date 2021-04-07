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الإدارة الذاتية تقرر افتتاح ثالث جامعة في مناطقها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-07T16:24:12+0000
الإدارة الذاتية تقرر افتتاح ثالث جامعة في مناطقها

شفق نيوز/ قرر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتيّة في شمال شرق سوريا افتتاح جامعة جديدة باسم جامعة “الشرق” يكون مركزها الرئيسي مدينة الرقة.

وأوضحت الإدارة الذاتية أنه سيتم افتتاح الجامعة إداريّا شهر آب القادم، وستقوم الجامعة باستقبال طلابها الشهر العاشر من العام الحالي.

وأوضحت الإدارة الذاتية أن الجامعة سوف تتضمن -كلية الآداب (قسم الأدب العربي)، كلية العلوم التربوية (معلم صف)، كلية الرياضيات والفيزياء والكيمياء.

بالإضافة إلى المعهد الإداري والماليّ، معهد الحاسوب، معهد اللغات.

وستكون الدراسة في الجامعة بنظام التعليم المباشر في مقر الجامعة الرئيسي ومقراتها الفرعية مستقبلا وفق نظام الدوام إجباري والتدريس سيكون على نمط الطريقة الأوروبيّة يعتمد بشكل أساسيّ على البحوث العلميّة ونظام “الكورسات”.

وأوضحت الإدارة الذاتية أنها ستخصص مخابر تحوي مستلزمات البحث من حواسيب ومراجع ومصادر علميّة.

وتختلف جامعة الشرق عن الجامعات الأخرى بحسب الإدارة الذاتية بأنها "ستقوم بتقييم دوريّ للطلاب والمدرسين لقياس مدى نجاح العمليّة التعليمية وتطورها".

يشار إلى أن جامعة الشرق هي الثالثة في مناطق شمال وشرق سوريا بعد افتتاح جامعة روج آفا وجامعة كوباني.

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