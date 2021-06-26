الإدارة الذاتية تغلق "سيمالكا" الحدودي مع إقليم كوردستان للمرة الثانية خلال 5 أيام

شفق نيوز / أغلقت إدارة علاقات سيمالكا في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، يوم السبت، معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كوردستان، أمام جميع المسافرين، القادمين والمغادرين والصحفيين باستثناء المنظمات الإنسانية.

وقال أحد المسافرين من معبر سيمالكا الحدودي لوكالة شفق نيوز، "نحن هنا في معبر سيمالكا الحدودي منذ ساعات الصباح، ولم يسمح لنا بالدخول إلى المعبر، دون معرفة أسباب منعنا بالعبور".

ولم تصرح إدارة معبر سيمالكا بأي شيء، ولم تصدر بيانا رسميا حول سبب الإغلاق إلى هذه اللحظة.

وأفاد مصدر من معبر سيمالكا، لوكالة شفق نيوز، بأن "علاقات سيمالكا أغلقت المعبر من جانبها، بسبب عدم تراجع علاقات فيشخابور عن تصرفاتها وإجراءاتها التعجيزية مع المسافرين".

وكانت إدارة معابر شمال وشرق سوريا قد أغلقت معبر سيمالكا أمام جميع المسافرين يوم الاثنين الماضي، وعللت ذلك بقرارات "منافية للأخلاق وحسن الجوار صدرت من جانب الآخر علاقات فيشخابور"، وتراجعت عن القرار بعد يومين وفتحته في ساعات الظهيرة من يوم الأربعاء الماضي.