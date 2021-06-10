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الإدارة الذاتية تعلن اعتقال ممثلها ومسؤولين حزبيين في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-10T17:54:10+0000
الإدارة الذاتية تعلن اعتقال ممثلها ومسؤولين حزبيين في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الخميس، اعتقال ممثل الإدارة الذاتية هولير جهاد حسن وعضوي علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى خليل ومصطفى عزيز.

وأوضحت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية اعتقالهم تمت أثناء توجههم إلى مطار هولير الدولي من قبل الجهات الأمنية التابعة لحكومة الإقليم".

وأضافت أن "دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية ورغم محاولاتها فهم مصير المعتقلين، لكن حتى الآن لا يزال مصيرهم مجهولاً دون أي تعليق من الجهات الأمنية أو توضيحها لسبب التوقيف".

وتابعت الإدارة، أن "هذه الإجراءات تزيد من التوتر وتضعف مسار الحوار"، معربة عن أملها في "عدم إنجرار اياً من الأطراف في باشور (إقليم كوردستان)، وفي هذه المرحلة الحساسة إلى أية مشاريع فتنة تقودها تركيا لضرب الكورد ببعضهم البعض وتعطيل مسار التحول التاريخي التي وصلتها القضية الكوردية".

وطالبت دائرة العلاقات الخارجية وفق بيانها بـ"الكشف عن مصير رفاقها وإطلاق سراحهم، وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار"، مشددة على ضرور "عدم انجرار أي طرف لممارسات مستفزة لا تخدم أحد سوى المتربصين بالكورد وبقضيتهم".

ويحكم حزب الاتحاد الديمقراطي قبضته على الإدارة الذاتية في سوريا من خلال وحدات حماية الشعب الكوردية المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا.

ويأتي هذا التطور بعد شن مقاتلي حزب العمال الكوردستاني هجومين على قوات البيشمركة في محافظة دهوك ما أوقع ضحايا ومصابين.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت، الخميس، إحباط مخطط لحزب العمال الكوردستاني لزعزعة الامن والاستقرار في الاقليم عبر جماعة محلية أشخاص آخرين من حاملي الجنسيات الاوربية.

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