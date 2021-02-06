الإدارة الذاتية تطلق سراح 20 عسكريا من قوات الأسد

شفق نيوز/ أفرجت الإدارة الذاتية، اليوم السبت، عن 20 عنصراً من قوات الحكومة السورية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "عملة الافراج جاءت على خليفة الاتفاق الأخير بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية برعاية القوات الروسية لإنهاء حالة التوتر بين الطرفين".

وشهدت مدينتا القامشلي والحسكة توتراً أمنياً بين قوات الاسايش وقوات الحكومة السورية على خلفية اعتقالات متبادلة بين الطرفين منذ نهاية العام الماضي.

وقامت الاسايش بفرض طوق أمني لأكثر من أسبوعين حول مناطق المربع الأمني التي تتحصن فيها الحكومة السورية واعتقلت العشرات من عناصر الجيش والقوات الأمنية الحكومية على حواجزها.

ونجحت وساطة روسية الأسبوع الماضي في حل الخلافات بين الطرفين وفق اتفاق نص على سماح الحكومة السورية بإدخال الإدارة الذاتية لمواد غذائية ومحروقات والقمح إلى مناطق الشهباء وحي الشيخ مقصود بحلب وريفها مقابل فك الحصار عن مناطق الحكومة السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وأعلنت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، الثلاثاء الماضي، أنها سمحت بدخول كافة أنواع المواد والسلع إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري في القامشلي والحسكة.

وتسيطر الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد على محافظة الحسكة الواقعة شمال شرق سوريا، فيما تسيطر الحكومة السورية على المطار الدولي وعدد من الأحياء داخل مدينتي الحسكة والقامشلي إلى جانب قرابة 40 قرية في الريف الجنوبي والشرقي لمدينة القامشلي.