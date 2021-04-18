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الإدارة الذاتية تسمح بفتح محلات الحوالات والصرافة ليوم واحد أثناء حظر التجوال الكلي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-18T10:50:13+0000
الإدارة الذاتية تسمح بفتح محلات الحوالات والصرافة ليوم واحد أثناء حظر التجوال الكلي

شفق نيوز/ قررت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، يوم الأحد، بالسماح بفتح محلات الصرافة والحوالات ليوم واحد أسبوعياً بالرغم من فرض حظر تجوال كلي في عموم المنطقة.

وقال الرئيس المشترك لاتحاد غرف التجارة في شمال وشرق سوريا، وليد محمد علي، لوكالة شفق نيوز؛ إن "القرار جاء نظراً لاعتماد نسبة كبيرة المواطنين في دخلهم على الحوالات الخارجية".

وأوضح أن "القرار يسمح بفتح محلات الصرافة كل يوم أثنين خلال فترة حظر التجوال الكلي من الساعة 8 صباحاً لغاية الـ 5 عصراً".

وشدد علي "على ضرورة التزام الأهالي وأصحاب محلات الصرافة والحوالات بالإجراءات الوقائية من كورونا".

وفرضت الإدارة الذاتية الحظر الكلي في عموم مناطقها من 13 نيسان ولغاية 22 نيسان 2021 جراء مع تزايد حالات الإصابة بكورونا.

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