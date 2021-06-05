الإدارة الذاتية تسلم ثلاثة أطفال وامرأة من عائلات داعش إلى هولندا

شفق نيوز/ سلمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم السبت، ثلاثة أطفال وامرأة من عائلات عناصر تنظيم (داعش)، إلى وفدٍ من الحكومة الهولندية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وذكر بيان للإدارة الذاتية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الوفد الهولندي الذي ترأسه المبعوث الخاص للملف السوري إيميل دي بوند، استقبل من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبدالكريم عمر، وإداريين في دائرة العلاقات.

وسلمت الإدارة الذاتية نهاية نيسان الفائت، 92 امرأة وطفلًا من عائلات عناصر تنظيم (داعش) إلى وفد من الحكومة الأوزبكية، في مدينة القامشلي.

وتطالب الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية بترحيل آلاف من زوجات وأبناء عناصر تنظيم داعش الموجودين في المخيّمات إلى دولهم.