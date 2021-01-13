الإدارة الذاتية تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات تعافٍ

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 7 مصابين بالمرض.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حالات الإصابة هي لــ 12 ذكور و21 إناث".

وأوضح أنها "توزعت في الحسكة (3)، القامشلي (2)، تل تمر (2)، ديرك / المالكية (4)، كركي لكي / معبدة (1)، كوباني (2)، الرقة (5)، البطقة (6)، دير الزور (2)، منبج (3)، الشهباء (1)، مخيم الهول (2).

وذكر مصطفى "أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، في حين أنه تم تسجيل 7 حالات تعافي".

وبلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8285 حالة مؤكدة منها 284 حالة وفاة 1170 حالة شفاء.