الإدارة الذاتية تزيد أجور موظفيها بنسبة ٣٠% وتستثني عقود الخبرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-12T11:23:29+0000

شفق نيوز/ اصدرت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الاثنين قراراً زادت بموجبه رواتب موظفيها بنسبة 30%. وجاء في القرار ورد نسخة منه لوكالة شفق نيوز"، تضاف زيادة بنسبة 30% على الأجر الشهري المقطوع لكافة العاملين في مؤسسات الادارة الذاتية اعتباراً من 1 نيسان الجاري. كما وتسري هذه الزيادة على الموظفين الذين يعملون بموجب عقود عمل قانونية لدى مؤسسات الادارة الذاتية. ولا تشمل الزيادة العاملين بعقود الخبرة لدى الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. وزادت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أجور العاملين لديها بنسبة 150% في 18 حزيران يونيو 2020.

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