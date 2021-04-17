الإدارة الذاتية ترفع سعر الخبز وسط انتقادات "شديدة"

شفق نيوز/ وجه مواطنون انتقادات شديدة إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جراء رفعها لأسعار ربط الخبز السياحي بنسبة 60 في المئة.

وقالت الرئاسة المشتركة للإدارة العامة لحماية المستهلك والتموين في إقليم الجزيرة في تعميم إلى الأفران السياحية إن قرار رفع سعر ربطة الخبز يأتي "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحسن سير العمل".

وطلب التعميم من الأفران الالتزام باعتماد سعر ربطة الخبز السياحي بـ 800 ليرة، على أن تحوي 7 أرغفة، وأن لا يقل وزنها عن 600 غرام. وذلك بعد أن كان سعر الربطة 500 ليرة.

وقال شيار موسى من مدينة القامشلي لوكالة شفق نيوز، "اشتريت اليوم ربطة خبز سياحي بمبلغ ألف ليرة سورية من سوبر ماركيت بحي السياحي وتذرع صاحب المحل برفع أسعار الخبز في الفرن نفسه إلى 800 ل.س بدون إضافة أجور التوصيل وأرباحه".

وانتقد موسى قرار الإدارة الذاتية بشدة قائلاً "من واجب أي سلطة ان تدعم المواد الأساسية لمواطنيها مثل الخبز وعلى الإدارة الذاتية عدم تحويل مادة الخبز إلى مادة تجارية ففي ظل نقص الخبز في الأفران العامة والحظر الكلي يجبر المواطنون على شراء الخبز السياحي".

وقال أحد اصحاب الأفران السياحية الخاصة لوكالة شفق نيوز فضل عدم الكشف عن اسمه أن "قرار رفع الأسعار جاء جراء ارتفاع سعر الطحين ووقف الإدارة الذاتية دعمها للأفران حيث كانت توفر الطحين بسعر مدعوم (30ألف ليرة سورية) بدلاً من سعرها في الأسواق والذي يتجاوز 50 ألفا".

وأشار إلى أن "انخفاض قيمة الليرة السورية رفعت تكاليف الإنتاج من رواتب العاملين والزيت وصيانة الآلات وغيرها".

وتبيع الأفران العامة التي تديرها الحكومة السورية في المربع الأمني بمدينة الحسكة والقامشلي ربطة الخبز (7 أرغفة بوزت 1100 جرام بـ 100 ليرة سورية.

ورفعت الإدارة الذاتية قبل أيام سعر ربطة الخبز المنتجة في الأفران العامة، وزن 1250 غراما، من 85 ليرة سورية إلى 250 ليرة إلا أن كمية الإنتاج في الأفران العامة لا تغطي حاجة الأهالي من مادة الخبز في المنطقة.