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الإدارة الذاتية ترفع أسعار الوقود في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-17T17:29:37+0000
الإدارة الذاتية ترفع أسعار الوقود في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ رفعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الاثنين أسعار الوقود في مناطقها كافة إلى الضعف تقريباً، وهو ما من شأنه إضافة أعباء هائلة على كاهل السكان الذي يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية.

واتخذ هذا القرار من قبل المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بناءً على مقترح إدارة المحروقات في شمال وشرق سوريا.

ونص القرار على الأسعار الجديدة كالآتي:

المازوت المخصص للمطاحن والأفران (100) ليرة سورية 

المازوت المخصص للتدفئة والزراعة (250) ليرة سورية 

المازوت المخصص لمكتب الصناعة والخدمات (300) ليرة سورية

المازوت الممتاز (400) ليرة سورية

المازوت المخصص للمنظمات (500) ليرة سورية

كاز السائل بسعر (300) ليرة سورية

بنزين السوبر بسعر (410) ليرة سورية

بنزين ممتاز مستورد (0,65,5) سنت أمريكي

اسطوانة الغاز المنزلي (8000) ليرة سورية

اسطوانة الغاز التجاري المخصص للمنشآت التجارية والصناعية (15,000) ليرة سورية.

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