الإدارة الذاتية تدعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لـ"انتهاكات" تركيا

شفق نيوز/ طالب مكتب الشؤون الإنسانية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، السبت، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بوضع حد لـ"انتهاكات" تركيا المستمرة.

وجاء في بيان للمكتب ورد لوكالة شفق نيوز "إن ما تشهده مناطق شمال شرق سوريا بعد الاجتياح التركي من اعتداءات متكررة من قبل الجيش التركي والفصائل السورية التابعة له، يعتبر انتهاكا صارخا لأرض آمنة مستقرة واستهداف للمدنيين دون رادع أخلاقي أو انساني".

وأضاف البيان "أن الاعتداءات المستمرة ضد المدنيين ولدت حالة عدم استقرار في المنطقة وتفاقم الوضع الإنساني ما أدى لحالات نزوح كبيرة، وخلق تحديات إنسانية هائلة لمنطقة مازالت تعاني من تبعات الاجتياح التركي الأخير لشمال وشرقي سوريا".

وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ"وضع حد للانتهاكات المستمرة من قبل تركيا والفصائل السورية التابعة لها"، معتبرا أنها "ترقى لجرائم حرب من استهداف للمدنيين وقطع مياه عن مدينة الحسكة".

كما دعا المكتب، المنظمات الإنسانية إلى "تحمل مسؤوليتها والاستجابة لاحتياجات الإنسانية الطارئة للمدنيين والنازحين في ظل عدم قدرة المخيمات على استيعاب المزيد من النازحين وفق البيان.

وكانت فصائل موالية لأنقرة قد شنت قبل يومين هجوما واسعا بإسناد المدفعية التركية على قوات "قسد" التي تشكل قوات حماية الشعب الكوردية عمودها الفقري، في أطراف بلدة عين عيسى.

وحاول المسلحون المهاجمون السيطرة على قريتين في أطراف بلدة عين عيسى قبل أن تحبط قوات "قسد" هجومها وتعيدها إلى مواقعها القديمة.