الإدارة الذاتية تدرس فرض حظر التجوال للحد من تفشي كورونا

شفق نيوز/ تدرس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اتخاذ قرار بفرض حظر تجوال في مناطقها مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخراً،.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "خلية الأزمة الخاصة بمواجهة وباء كورونا تدرس فرض حظر تجوال جزئي أو كلي لمدة 14 يوماً في المنطقة قابل للتمديد".

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال الـ 48 ساعة الماضية تسجيل 5 وفيات و203 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطقها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي جراء انخفاض قيمة الليرة السورية ما قد يكون له تأثير على الوضع المعيشي للمواطنين.

وقال محمود حسن من مدينة القامشلي، إن "قرار حظر التجوال يعتبر كارثي بالنسبة لمن يكون مصدر رزقه العمل اليومي من عتالي مواد البناء أو العاملين في المطاعم والمحال وشركات الشحن والنقل وغيرها".

وأضاف، أن "الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وأنا أعمل في نقل مواد البناء من أكياس الأسمن والرمل والبحص والحديد لأكثر من 8 ساعات في اليوم مقابل 6-8 آلاف ليرة سورية (أقل من 2 دولار) وعملنا ليس دائم قد نعمل ليوم ولا يتوفر فرصة عمل لأيام".

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال شرقي سوريا، 9.221 إصابة مؤكدة، منها 358 حالة وفاة و1.274 حالة شفاء.