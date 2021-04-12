الإدارة الذاتية تحذر من كارثة وشيكة وتناشد الصحة العالمية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-12T10:50:13+0000

شفق نيوز/ حذّر الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، يوم الاثنين، من كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا. وقال مصطفى خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة القامشلي وحضرته وكالة شفق نيوز، من "خروج فيروس كورونا عن السيطرة، والوضع في المنطقة كارثي". وأوضح مصطفى أن "المخطط البياني للإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا في ارتفاع مستمر". وناشد مصطفى منظمة الصحة العالمية "بالتدخل الفوري لمنع كارثة إنسانية في مناطقها بسبب تفشي كورونا"، منوها إلى أن "منظمة الصحة العالمية لم تقدّم أي دعم لهم حتى الآن، مشيراً "إنها غير جدية في مسألة تقديم اللقاح إلى المنطقة". ودعا المواطنين إلى "التعاون مع الكوادر الصحية وقوى الأمن الداخلي، والالتزام بالحظر المفروض على شمال وشرق سوريا، للحد من تفشي الفيروس فيها". وفرضت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظرا كليا على مناطقها كافة لمدة عشرة أيام من الثلاثاء 13 نيسان ولغاية 22 نيسان 2021 ضمن إجراءات خاصة للوقاية من فيروس كورونا.

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