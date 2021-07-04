الإدارة الذاتية تحذر من استمرار إغلاق معبر مع العراق بـ"فيتو" روسي-صيني

شفق نيوز / حذرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأحد، من استمرار إغلاق معبر بري يربط العراق مع مناطق شمال شرق سوريا، وأثر ذلك على الجانب الإنساني جراء ما تتعرض له المنطقة من حصار بحسب وصفها.

وذكرت الإدارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مناطق شمال وشرق سوريا تعاني وضعاً إنسانياً صعباً من النواحي كافة، خاصة في ظل وجود نحو خمسة ملايين نسمة في هذه المنطقة وسط استمرار حالة الحصار المفروضة التي تنذر بعواقب وخيمة من الناحية الإنسانية".

وأكدت الإدارة الذاتية، بحسب بيانها "بذل جهود كبيرة للحصول على الدعم الأممي والدولي كون الوضع الإنساني منفصل عن الأمور الأخرى، وهو من أهم المسؤوليات الأساسية للأمم المتحدة ومؤسساتها، ولكن دون أي استجابة حقيقية".

وأوضحت أن "معبر تل كوجر (اليعربية) (ربيعة من الجانب العراقي) يشكل شرياناً أساسياً للحياة في شمال وشرق سوريا، وقد جاء قرار إغلاقه بفيتو روسي - صيني مشترك بتاريخ الثامن من حزيران عام 2020 والذي كان بمثابة دعم لسياسات الحصار المتبعة ضد الشعب في المنطقة، وأن القرار يهدد المكاسب التي تحققت بدعم من التحالف الدولي ضد (داعش)، حيث باتت مهددة بشكل كبير".

وطالبت في بيانها، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"ضرورة فصل الوضع الإنساني عن المصالح السياسية لبعض الدول، والمساهمة في إنقاذ السكان المحاصرين من خلال دعم جهود فتح هذا المعبر"، معتبرة أن "فتح المعبر سيعيد تصحيح مسار المسؤوليات الأممية والدولية تجاه أبناء المنطقة".

وأعلن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الاسبوع الفائت رفض بلاده إعادة افتتاح معبر اليعربية (تل كوجر)، مع العراق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال شرقي سوريا.

وأغلق معبر تل كوجر، الذي يقع على الحدود السورية العراقية، بعد استخدام موسكو وبكين حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي العام الماضي لإغلاقه أمام مرور مساعدات الأمم المتحدة.