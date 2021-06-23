إعادة فتح المعبر الحدودي الوحيد بين الإدارة الذاتية وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعادت سلطات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، الأربعاء، فتح المعبر الحدودي الوحيد مع إقليم كوردستان بعد يوم من إغلاقه.

وأبلغت إدارة المعبر مراسل وكالة شفق نيوز، بإعادة فتح معبر سيمالكا (فيشخابور من جانب إقليم كوردستان) أمام حركة المسافرين والتجارة بعد إغلاقه يوم أمس الثلاثاء.

وكانت إدارة المعبر في الإدارة الذاتية قد قررت الاثنين إغلاق المعبر أمام حركة المسافرين بما في ذلك المنظمات الدولية احتجاجاً على ترتيبات أمنية طلبتها إدارة المعبر في إقليم كوردستان.

ووفق ما أعلنته سلطات الإدارة الذاتية فإن إقليم كوردستان طلب تزويدها بمعلومات عن المسافرين عبر المعبر.

وكان مجلس أمن إقليم كوردستان قد عرض الاثنين الماضي اعترافات لأحد قادة حزب العمل الكوردستاني كشف فيها مسؤولية الحزب عن اغتيال مسؤول أمني في الإقليم إضافة إلى قتل 5 من مقاتلي البيشمركة، مضيفاً بأن الأسلحة التي استخدمت ضد قوات الإقليم كان مصدرها الإدارة الذاتية في سوريا.