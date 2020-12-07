الإدارة الذاتية بسوريا.. 10 وفيات و77 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والتي يقودها الكورد يوم الإثنين تسجيل 10 وفيات و77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى في بيان، أن الإصابات الجديدة تعود إلى 45 من الذكور و32 أنثى، مشيرة أنها سجلت أيضا 7 حالات شفاء جديدة من الفيروس.

وأوضح أنه بذلك فقد ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 7256 منها 210 وفيات و1059 حالة شفاء.

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت، السبت، حظر تجوّل جزئي لمدة 15 يوماً، في كامل مناطق في إطار مجموعة من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.