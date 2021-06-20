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الإدارة الذاتية.. "الأسايش" تفكك لغمين مضادين للدروع

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-20T07:42:03+0000
الإدارة الذاتية.. "الأسايش" تفكك لغمين مضادين للدروع

شفق نيوز/ أعلنت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا "الأسايش"، يوم الأحد، عن تفكيك وإزالة لغمين بريف مدينة الرقة.

وقالت الأسايش في بيان ورد لشفق نيوز ، إن "فريق هندسة الألغام تمكن يوم أمس السبت من تفكيك وإزالة لغمَين، على طريق قرية السحل بريف مدينة الرقة".

وذكرت الأسايش بأن "اللغمين كانا مضادين للدروع وقابلين للانفجار بالتحكم عن بعد ، و تمت ازالتهما دون وقوع أي خسائر أو أضرار تُذكر".

وفككت قوى الأمن الداخلي " الاسايش" يوم أمس السبت ، لغما أرضيا على طريق قرية كابرجي بريف مدينة منبج دون وقوع خسائر مادية وبشرية.

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