الأحزاب الكوردستانية تتفق على إجراء الانتخابات بموعدها الموحد

شفق نيوز/ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأحد، اتفاق الأحزاب الكوردية كافة، على إجراء انتخابات برلمان الإقليم بموعدها المحدد له يوم 18 تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك، بعد اجتماع عقده الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مع حركة التغيير في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بوقت سابق من اليوم، لمناقشة إجراء انتخابات برلمان الإقليم.

وقال عضو المكتب السياسي، للحزب الديمقراطي، جعفر ايمنكي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "إقليم كوردستان، يصب جل اهتمامه الآن على إجراء الانتخابات بالموعد المحدد، من قبل رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، لأن أعين العالم أجمع تنصب على هذا الأمر".

بدوره، قال منسق الانتخابات في حركة التغيير بإقليم كوردستان، كاردو محمد، في مؤتمر صحفي، إن "الأحزاب الكوردستانية كافة، توصلت إلى اتفاق بشأن تفعيل مفوضية الانتخابات، وهناك مساع حثيثة لإجراء هذه الانتخابات بموعدها خلال العام الحالي".

وألقت الخلافات السياسية ولاسيما بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني على حسم إجراء الانتخابات، على الرغم من تحديد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم 18-11-2023 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية بدورتها السادسة في الإقليم.

وشهد إقليم كوردستان انقساماً سياسياً حاداً حول إجراء انتخابات البرلمان، في وقت يدعو مواطنو الإقليم إلى سرعة إجرائها.

وتبذل رئاسة الإقليم ممثلة برئيس كوردستان نيجيرفان بارزاني، جهودا على أكثر من صعيد لضمان حق المواطنين في اختيار من يمثلهم وتحديد مسار الحياة في المجتمع من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق الرؤى التي تتلاءم مع طبيعة المجتمع وتنسجم مع تطلعاته لضمان مستقبل زاهر.

وكانت سبعة أحزاب كوردستانية، أعلنت في بداية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الاتفاق على إجراء انتخابات البرلمان بنظام الدوائر الانتخابية، واعتماد السجل البايومتري لمفوضية الانتخابات في العراق وتفعيل مفوضية الانتخابات في الاقليم.