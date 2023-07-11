الأحجار الكريمة في قلعة أربيل الأثرية وجهة للمواطنين والسائحين (صور)

شفق نيوز/ أضحت قلعة اربيل في عاصمة اقليم كوردستان، وجهة جذب للمواطنين والسائحين القادمين من وسط وجنوب العراق.

ويقول مدير متحف الاحجار الكريمة في قلعة اربيل، سربست مجيد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المتحف افتتح سنة 2014 وفي 2016 انتقلنا الى القلعة وفكرتها بعيدة عن القلعة لأنها تحتوي على الأحجار من مختلف أنحاء العالم".

واضاف ان، "الكثير من المواطنين والسائحين يقبلون بشكل يومي على زيارة هذا المتحف حيث يطلعون على الأحجار الكريمة البرية والبحرية الموجودة داخل غرف المتحف".

من جانبها، قالت شيماء ستار وهي سائحة قادمة من بغداد لوكالة شفق نيوز إن "فكرة المتحف بعيدة عن الجانب التراثي لكنها جميلة جدا وجذابة و اعتقد انها الاولى على مستوى العراق حيث يمكن رؤية هذه الأحجار الكريمة التي تتمتع بألوان رائعة".