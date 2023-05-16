الأجواء الصيفية تطغى على طقس مدن اقليم كوردستان

شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة في مدن اقليم كوردستان خلال الساعات المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا خلال الساعات الـ48 المقبلة مع وجود سماء مشمسة بشكل عام و غيوم قليلة".

واضاف البيان ان "درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات الـ48 المقبلة ستكون 32 في اربيل وحلبجة، و29 في السليمانية وادارة سوران، و31 في دهوك، و38 في ادارة كرميان، و33 في زاخو ".