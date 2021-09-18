الأجهزة الامنية تعلن تفاصيل جديدة عن اعتقال منفذ عمليتي اغتيال في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت أربعة أجهزة أمنية في محافظة السليمانية يوم السبت بإلقاء القبض على المتهم الرئيسي في تنفيذ عمليتي اغتيال في مركز المدينة.

والأجهزة الأمنية هي: مؤسسة أمن الإقليم ووكالة المعلومات، و مديرية الأمن (الآسايش) في السليمانية، والمديرية العامة لمكافحة الإرهاب، ومديرية الشرطة العامة في السليمانية.

وقالت تلك الأجهزة في بيان مشترك أنه بتوجيه من قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان شكّلت غرفة عمليات مشتركة لغرض التحري والبحث عن المتهمين بارتكاب عمليتين خلال اليومين الماضيين.

ووفقا للبيان فإنه وبعد تكثيف الجهود تم التمكن وخلال 24 ساعة من الكشف عن المخطط والقاء القبض على المتهم الرئيسي بارتكاب العمليتين الاولى التي حدثت يوم 16 من شهر أيلول وأسفرت عن إصابة شخص، والثانية التي وقعت يوم 17 من الشهر ذاته والتي نجم عنها اغتيال شخص آخر.

أفاد مسؤول مؤسسة المعلومات في الاتحاد الوطني الكوردستاني آژي أمين في وقت سابق من صباح اليوم بإلقاء القبض على المتهم بقتل احد عناصر حزب العمال الكوردستاني في مدينة السليمانية.

بدورها أصدرت المديرية العام لجهاز مكافحة الإرهاب بياناً حول نفس الحادث في السليمانية قالت فيه إن المدينة "ستبقى دائما مكانا للتعددية والاستقرار".

ونعى حزب العمال الكوردستاني، يوم الجمعة، مقتل أحد عناصره في مدينة السليمانية.

واتهمت لجنة العلاقات الخارجية في الحزب خلال بيان، إن المخابرات التركية قامت باغتيال ياسين بولوت واسمه الحركي (شكر سرحد).

وأمس الجمعة، ذكرت شرطة السليمانية إن رجلاً من (شمال كوردستان) تعرض لإطلاق على الطريق الرئيس في منطقة "چوارچرا" وبالقرب من مركز الشرطة ليفارق الحياة في حينها، مشيرة إلى أنه لوحظت أربع رصاصات في جسده.