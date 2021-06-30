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الإتحاد الأوروبي يبحث مع إقليم كوردستان تدريب الأمن الداخلي في مهمتين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-30T14:40:15+0000
الإتحاد الأوروبي يبحث مع إقليم كوردستان تدريب الأمن الداخلي في مهمتين

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، كريستوف بويك، رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق .

وسلط رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق الضوء على مهمة البعثة، والتي تتواجد في العراق منذ عام 2017، لتقديم المساعدة الاستشارية الأمنية وإجراء الإصلاحات اللازمة في القطاع الأمني.

وناقش الاجتماع سبل تطوير التعاون بين المؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان وبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية، خاصة في مجال تدريب ومساعدة أجهزة الشرطة والأمن الداخلي في إقليم كوردستان في مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب، كما تم الاشارة إلى أهمية تطوير الإستراتيجية الأمنية لمواجهة العنف ومنع التطرف.

وأعرب رئيس الحكومة عن استعداد المؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان للتعاون والتنسيق مع بعثة الإتحاد الأوروبي في العراق وتمنى لها التوفيق في مهامها.

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